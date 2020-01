Skådespelerskan Marj Dusay har avlidit i en ålder av 83 år.

Hon var från flera amerikanska soap operas. Hon gjorde bland annat rollen som Alexandra Spaulding in Guding light från 1993 till 2009.

Bland några av hennes övriga filmer och tv-serier kan nämnas Days of our lives (1993), Murder, she wrote (1989, 1992), Dallas (1985), MacArthur (1977), Family affair (1970), Hawaii five-O (1969) och Star trek (1968).