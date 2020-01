Skådespelerskan och dansaren Monique van Vooren har avlidit i en ålder av 92 år.

Hon föddes i Belgien och var där prisbelönt på skridskor och som skönhetsdrottning. Hon studerade språk och kom till USA 1946.

Karriären startade på Broadway med Almanac (1953-1954) och hon gjorde även bland annat Man on the moon (1975).

Bland de många film- och tv-roller hon gjort kan nämnas Tarzan and the she-devil (1953), Ten thousand bedrooms (1957), Gigi-showgirl (1958), Batman (1968), Andy Warhol’s Frankenstein (1973) och Greystone park – Monique (2012).