Komikern, producenten och skådespelaren Jack Burns är död.

På 60-talet stod han på scen tillsammans med komikern George Carlin och senare Avery Schreiber.

Så småningom blev det mer jobb bakom kameran och som manusskrivare och producent bland annat för komediserien The muppen show och Hee haw. Bland några av de shower han jobbat med kan nämnas The Andy Griffith show (1965-1966), The partridge family (1971) Saturday night live (1977) och Fridays.