Trummisen Reed Mullin har avlidit i en ålder av 53 år.

Han var med och startade metalbandet COC, Corrosion of conformity tillsammans med gitarristen Woody Weatherman och basisten Mike Dean 1982.

På 1990-talet släppte de sitt mest framgångsrika album, Deliverance (1994).

Reed Mullin lämnade bandet efter en ryggskada men börajde spela med dom igen 2010. Däremellan spelade han bland annat i Man will destory himself och Brown.

2014 var han med och startade upp Teenage time killers.