Misstänkt terrorattack i London

Storbritannien Flera personer ska ha blivit knivhuggna av en man i London under söndagseftermiddagen.

Den misstänkta gärningsmannen har skjutits av polis på öppen gata i Streatham i södra London, uppger Londonpolisen på Twitter.

Senare uppger Londonpolisen att det är två personer som är knivskadade. Det är ännu oklart hur pass skadade de knivhuggna personerna är. Platsen är avspärrad och räddningstjänst och polis arbetar där. Polisen uppmanar folk att undvika området.

Vid 17-tiden bekräftade Londons Metropolitan Police att den misstänkte mannen är död, skriver Dagens Nyheter.

Händelsen utreds som ett terrordåd.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020