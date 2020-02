Chiefs vände under sista kvarten

Amerikansk fotboll Tog sin andra Super bowl-triumf – 50 år efter den första.

En bortkastad passning från Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes såg under Super bowls tredje kvart ut att ge San Francisco 49ers sin sjätte titel totalt, och därmed gå upp i delad topp.

Men upphämtningen inledde med en 40-meterspass. När sista kvarten spelats hade Chiefs vänt underläge 10-20 till seger 31-20.

På förhand pratades det mycket om kampen mellan 49ers robusta defensiv och Mahomes öga för spelet och högerarm. Och när finalen nått halvvägs och det var dags för Jennifer Lopez och Shakira att äntra matcharenan för pausunderhållningen var lagen lika på 10. 49ers hade spräckt poängnollen med att sparka in en trea, innan Mahomes kroppsfintade och själv sprang in en touchdown för rödtröjade Chiefs. Kansasgänget utökade sedan ledningen med att sätta en egen spark, innan 49ers fick ordenlig snurr på sitt springspel och under flera spel i rad tog runt tio nya yards, innan Kyle Juszcyk dök in kvitteringen för de för dagen vitklädda.

I tredje kvarten såg matchen ut att tippa över i 49ers favör. Man inledde med ytterligare ett field goal och tog ledningen med 13-10, och när sedan en pressad Mahomes kastade bollen rakt i gapet på en motståndare kunde San Francisco via touchdown och extrapoäng rinna ifrån till 20-10.

Som om det inte var illa nog för Chiefs – som spelade i den första och fjärde Super bowl men sedan fått vänta 50 år på sitt tredje besök där – såg matchen ut att haverera fullständigt med tolv minuter kvar på matchklockan. Patrick Mahomes sökte Tyreek Hill med en passning, men den sistnämnde fick bollen strax bakom sig och kunde bara stöta vidare den till en motståndare som fångade, och därmed fick överta anfallandet.

Men Mahomes och Hill revanscherade sig när vindsnabbe Hill satte fart tvärs över den gröna Miamimattan, medan en hårt trängd Mahomes prickade honom med en pass på drygt 40 yards.

När sedan 49ers-försvaret bara gick på spelare och struntade i bollen tilldömdes de röda ett försök från en yard, och konverterade det till en touchdown. Mahomes serverade, och Travis Kelce tog emot i målområdet. 17-20, med 6:13 på klockan.

Tre och en halv spelminut senare hittade Mahomes istället Damien Williams som hann sträcka in bollen i målområdet innan han själv satte foten utanför planen. Plandomarna dömde mål, och eftersom videogranskningen inte kunde ge något klargörande kring om Williams satt första tån utanför planen eller inte före bollen nått rätt så fick målet stå sig.

San Francisco fick avsluta med mindre taktisk finess och mer desperation. Man gjorde att försök att nå fram med en lång pass som med överraskningens hjälp kunnat ge den touchdown de behövt. Men bollen var för lång, och med 1:12 kvar av matchen kunde i stället Williams definitivt stänga matchen när han tog emot bollen från Mahomes och sedan löpte loss längs vänsterflanken. Extrapoängen som sparkades in fastställde slutresultatet till 20-31, och sista kvartens poäng till 0-21.