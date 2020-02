Spännande bok på väg bli otäck verklighet

Under alla helger runt jul och nyår läste jag, likt många andra, romaner. Jag betade bland annat av ”Som pesten” av den danska författaren Hanne Vibeke Holst. En mycket bra bok som gav många tankar och insikter. Det handlade om en läkare som jobbade på WHO och det bröt ut en pandemi som spred sig över världen. Giriga läkemedelsbolag slirade på vaccinproduktionen för att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt. Inom WHO pågick det ett politiskt spel mellan de olika ländernas representanter.

Därför kändes det extra aktuellt när uppgifterna om coronaviruset började spridas runt trettonhelgen. Holsts roman skrevs för några år sen, så hon kändes synsk. Jag hoppas dock att intrigerna på WHO inte är i närheten av dem i boken. Men likheterna mellan bokens Ryssland och dagens Kina är alltför otäcka – en totalitär stat som inte vill sprida negativ information och därför tar tag i problemen alltför sent.

Svenskar som evakuerats från coronautbrottets Wuhan i Kina väntades landa under söndagen. Regeringen tog beslut under helgen att coronaviruset ska klassas som samhällsfarlig sjukdom. Det är klokt, eftersom smittskyddsläkare då kan besluta om extraordinära åtgärder, till exempel tvingande karantän och isolering. I sådana här fall krävs det, då sjukdomen inte kan hållas i schack annars. Tills ett vaccin kommit fram gäller det att vidta försiktighetsåtgärder, så att det inte blir lika illa som i Holsts bok.

Katarina Erlingson