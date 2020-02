Vem ska utmana Trump i höstens val?

Just nu är det stort fokus på den amerikanska delstaten Iowa runtom i världen. Där inleds nämligen Demokraternas primärval under måndagen. En ganska liten delstat, men som har fått en nästintill symbolisk betydelse. Dels är det viktigt för kandidaterna att sätta tonen redan från början, dels hoppas nog alla göra om den bedrift Barack Obama lyckades med. Det var nämligen i Iowa han lyckades utmärka sig så pass att det banade vägen till Vita huset.

Republikanerna har en enklare väg fram till att presentera sin presidentkandidat, ingen klarar att utmana den sittande presidenten. Trots all skepsis från många håll har Trump ett stort stöd bland sina egna väljare. Det gör att hans partikamrater tolererar hans brister och många felsteg, Trumps framgångar blir också partiets framgångar. Men vilken Demokrat kommer att klara att matcha Trump i presidentvalet? Det är många politiker och medborgare även i andra länder som undrar. Att världens största demokrati leds av en lynnig och okunnig person kan få mer än en att sova dåligt om natten.

Av de kandidater som ställer upp i Demokraternas primärval är inte många särskilt kända och omtyckta. Bernie Sanders var med redan förra gången det begav sig och även om USA verkar sakna åldersdiskriminering är kanske 78 en alltför hög ålder att tillträda som president. Det finns två kandidater som bara är 38 år, en före detta borgmästare som är homosexuell, Pete Buttigieg, och en hinduisk kvinna som är kongressledamot, Tulsi Gabbard. Även om USA, åtminstone hittills, är ett land för minoriteter verkar den rådande tidsandan ha problem med både homosexuella, kvinnor och andra religioner än judendom och kristendom.

Buttigieg påstås vara politiskt pragmatisk och ha en karismatisk utstrålning, men frågan är om hans bristande politiska erfarenhet kan ligga honom i fatet. Å andra sidan hade Trump ingen politisk erfarenhet alls när han vann presidentposten 2016.