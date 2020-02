Tog ner brandvarnare och hällde ut vätska

Broby Förutom att stjäla nio datorer ska någon under helgen hällt ut en brandfarlig vätska och monterat ner brandvarnarna i Fryshusets lokaler i Broby.

Polisen uppger att händelsen utreds som försök till mordbrand.

Under nyårshelgen utsattes ungdomsverksamheten Fryshusets lokaler på Västra Järnvägsgatan i Broby för inbrott och skadegörelse.

Vandalerna tvingade då mötesplatsen att hålla stängt i några dagar.

Nu har vandaler varit framme igen, enligt en polisanmälan. Under den gångna helgen ska någon ha brutit sig in i lokalen och stulit sammanlagt nio datorer.

Men enligt polisanmälan stannar tilltaget inte vid ett inbrott. Förövarna ska även ha monterat ner samtliga brandvarnare och hällt ut någon form av brandfarlig vätska. Vätskan ska dock inte ha antänts.

Polisen ser allvarligt på tilltaget och rubricerar händelsen utöver inbrott även som försök till mordbrand.

– Väldigt allvarligt. Det verkar som att det gjorts i syfte att anlägga en brand. Och det kunde ha slutat illa, konstaterar polisens presstalesperson Robert Loeffel.

Vidare ska förövarna även ha tagit sig in i en lagerlokal och burit ut en högtalare som lämnats utanför.

– Kanske har de blivit skrämda. I nuläget är det oklart, säger Robert Loeffel och tillägger att det inte finns några kända observationer av helgens tilltag.

Den tillförordnade verksamhetschefen Sören Davidsen vill inte gå närmare in på helgens händelse.

– Tråkigt. Jag har inte mycket mer att säga än att det är tråkigt att sådant händer, säger han.

Vad händer nu?

– Vi fortsätter med verksamheten och att arbeta och bygga relationer med ungdomarna. Det är så vi fungerar.

Ni tappar inte gnistan?

– Absolut inte. Det är tråkigt, men återigen – vi jobbar på med ungdomarna, säger han.

Inom en snar framtid kommer Fryshuset i Broby att flytta in i nya lokaler i källaren till den gamla vitmassefabriken på Norra industriområdet. Lokalerna håller för närvarande på att ställas i ordning.