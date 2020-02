Filmstjärnan Kirk Douglas, har avlidit i en ålder av 103 år.

Han föddes med namnet Issur Danielovitch Demsky i Amsterdam, New York och gjorde karriär både på Broadwayscenen, som skådespelare, producent, regissör och författare.

Filmdebuten kom med Fallet Martha Ivers (1946).

Han nominerades tre gånger till Academy award som Bästa skådespelare, för Champion (1949), Illusionernas stad (1952) och Han som älskade livet (1956).

1996 tilldelades han en Academy honorary award för sin långa karriär på filmduken. Kirk Douglas har en stjärna på Hollywood Walk of fame.

Han fick fyra söner, Michael och Eric Douglas blev också skådespelare men Eric dog 2004. Sönerna Joel och Peter Douglas är båda filmproducenter.

Bland några av hans cirka 90 filmer kan nämnas Polisstation 21 (1951), En världsomsegling under havet (1954), Ärans väg (1957), Spartacus (1960), Duellen i Bell City (1984), Hemligheten (1992), Greedy (1994) och It runs in the family (2003).