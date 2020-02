Företagsledaren omhäktad

TYRINGE

Den man som häktades i samband med razzian mot bland annat Nyberg & Co i Tyringe för ett par veckor sedan omhäktades under torsdagen. Åklagaren bedömer mannen som på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse samt grovt narkotikabrott. Mannen nekar till anklagelserna, och ville bli släppt på fri fot.

Tingsrätten meddelade att åklagaren även fortsättningsvis har rätt att meddela restriktioner under mannens häktningstid. Detta eftersom det annars finns risk att mannen undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning.

Nyberg & Co hotas med konkurs under nästa vecka om inte löner på drygt 1,5 miljon betalas ut.