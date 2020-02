Skåne och världen på årets Ifema

Redan i dag tjuvstartar kvinnofilmsfestivalen Ifema med Malmöpremiär av dokumentären Be natural om filmpionjären Alice Guy-Blaché.

– Det är en fartfylld och viktig dokumentär som är uppbyggd som en detektivhistoria, berättar Afsaneh Larsson som gör sitt femte år som festivalchef.

Hela programmet för Ifema hittar man på www.femalefilmfestival.se

Ifema är en av Sveriges äldre filmfestivaler med filmer av kvinnliga regissörer och har arrangerats i Malmö sedan 2006. I år pågår den från 12 till 15 februari och på programmet finns 40 filmer från 34 länder.

– Temat för årets Ifema är Moder jord. Det är ett brett och mångfacetterat tema där tanken är att det ska glimma till på olika sätt i olika delar av programmet och också bli något för publiken att reflektera över, berättar Afsaneh Larsson och konstaterar vidare att det svåra med att göra programmet till Ifema inte är att hitta bra film utan att begränsa sig.

– Det finns extremt mycket bra film av kvinnliga regissörer men jag har försökt plocka godbitarna och se till att ursprunget är så spritt som möjligt. Sedan är grunden för festivalen också demokratiarbete och att få ut filmer som kanske inte kan ses här annars. Och de ska ha något viktigt att berätta.

Viktigt för Ifema är också att lyfta fram lokala kvinnliga regissörer. På årets festival kan man bland annat se Malmöregissörerna Anna Lönn Franko och Lisa Fjellmans spelfilmsdebut Mellanrumsfruar ”en lokalt producerad absurdistisk komedi om tre dekadenta, arbetslösa konstnärer som bor ihop i en lägenhet på Möllan”.

– De har hållit på och kämpat med den i flera år så det är jätteroligt att vi äntligen får visa den, säger Afsaneh Larsson. Regissörerna kommer att gästa visningen också.

Ifema visar även Malmöfotografen Åsa Sjöströms debutdokumentär Den sista cirkusprinsessan som nyligen hade världspremiär på Göteborgs filmfestival.

– Den är fantastisk och där är Åsa Sjöström med på visningen. Sedan har vi ett svenskt kortfilmspaket där flera av filmerna är skånska och en work in progress-presentation där lokala filmproducenter berättar om pågående projekt, berättar Afsaneh Larsson vidare.

Är det några filmer som du ser speciellt mycket fram emot att visa?

– Det är svårt att välja men festivalen invigs med en film från Nya Zeeland, VAI. Det är en antologifilm som består av åtta kortfilmer av åtta regissörer och är filmad i sju olika länder i Stillahavsområdet. Den är jättefin och verkligen en favorit. En annan är Made in Bangladesh om kvinnor som jobbar på en textilfabrik där det sker en olycka och där en av kvinnorna försöker få alla att organisera sig fackligt. Det är ett tungt ämne och kan kännas som en hopplös situation men det är en väldigt kraftfull film som ger hopp. Vi är också väldigt glada att kunna bjuda in till en förhandsvisning av Amanda Kernells nya fantastiska film Charter

Förutom filmvisningar bjuder Ifema också på vernissage av en konstutställning hopsatt av den nystartade kulturföreningen Arkana och det blir även samtal i samband med några filmvisningar.

– Nytt för i år är också en yogafilmvisning, säger Afsaneh Larsson. Vi arrangerar den tillsammans med en yogastudio och visar dokumentären Women of earth. Det kommer att bli väldigt mysig stämning. Man får ta på sig myskläderna och komma dit och sitta på yogamattor och efteråt blir det ett lugnande yogapass. Sedan blir det också ett program på Arena 305 med tema musik där vi visar en dokumentär från Argentina, A girl’s band, som är väldigt upplyftande och punkig.

Dokumentären Be natural, the untold story of Alice Guy-Blaché, om en bortglömd kvinnliga filmpionjären tjuvstartar alltså Ifema med gratisvisningar på Filmcentrum Syd i dag, 6 februari, och på Lunds och Arlövs bibliotek 11 februari.

– Jag läste om den för flera år sedan när de höll på med en fundraising för att kunna spela in och sedan dess har jag haft koll på den, berättar Afsaneh Larsson. Vi gör visningarna i samarbete med den kvinnohistoriska tidskriften Historiskan och det är en väldigt fartfylld dokumentär där Jodie Foster är berättarröst och den är uppbyggd som en detektivhistoria.

När Ifema startades var det för att lägga fokus på kvinnligt filmskapande och visa filmer av de främsta men också de mest spännande nya kvinnliga regissörerna.

Sedan dess har medvetenheten i filmbranschen ökat betydligt och årets filmfestival i Göteborg var till exempel den första i världen med lika många filmer av kvinnliga som manliga regissörer i programmet. Afsaneh Larsson menar ändå att Ifema kommer att behövas ett bra tag till.

– Utvecklingen går absolut framåt och Göteborg har jobbat med det här i flera år. Om fler tar efter dem kanske vi inte behövs till slut. Men än är det en bit kvar.

Och har man aldrig varit på Ifema tidigare lockar Afsaneh Larsson med att det är en chans att se filmer man kanske inte ens hört talas om tidigare.

– Det handlar om att utmana sig att gå och se film man inte känner till, säger hon. På Ifema kan man bli överraskad, få nya perspektiv och det är verkligen filmer för alla.

