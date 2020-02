Två bilinbrott i samma garage

HÄSSLEHOLM

En bil som stod parkerat i garaget under Kulturhuset fick under onsdagen påhälsning av en känd person som försökte ta sig in, men misslyckades. Vid inbrottsförsöket har rutor spruckit, men inget har tillgripits.

På en annan bil i samma garage har en ruta krossats, och en väska, solglasögon och GPS har stulits.

– Det är inte otänkbart att det rör sig om en och samma gärningsperson, säger Magnus Vendler på Hässleholmspolisen.

Händelserna har ägt rum mellan 10:00 och 14:20, respektive 14:00 och 16:00. Om incidenterna inträffat vid samma tillfälle snävar det således ner tidsramen till 14:00-14:20.

Under tisdagskvällen begicks dessutom ett inbrott i en bil som stod parkerad i garaget under Gallerian. Här krossades en ruta och handskfacket öppnades. Det är dock oklart om något stulits.