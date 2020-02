Cigarettfimpar ger åtal om vårdslöshet

Under fredagen lämnades åtalet kring Godsmagasinsbranden in vid Hässleholms tingsrätt. Foto: Sofia Åström/Arkiv

HÄSSLEHOLM Kastade fimpar ledde till att Godsmagasinet brann ner till grunden. Den slutsatsen drar Marie-Louise Holmberg som nu åtalar en 16-årig flicka för grov allmänfarlig vårdslöshet.

Under fredagsförmiddagen lämnade åklagare Marie‑Louise Holmberg som aviserat in åtalet gällande branden i Godsmagasinet den 14 augusti i fjol. När de nu åtalade ungdomarna greps i oktober löd rubriceringen grov mordbrand, men när åtalet lämnades in valdes mildare rubriceringar.

En 16-årig flicka åtalas för grov allmänfarlig vårdslöshet för att ha kastat de fimpar som antänt Godsmagasinet så att detta sedan brann ner till grunden.

De fyra övriga ungdomarna åtalas för olaga intrång vid samma tillfälle.

Tre av de fem ungdomarna åtalas dessutom för ringa narkotikabrott vid andra tillfällen.

16-åringens försvarare Torgny Dahlberg har inte hunnit läsa åtalet, eller prata med sin klient, så han vill ännu inte kommentera att åklagaren valt den mildare rubriceringen, grov allmänfarlig vårdslöshet.

– Men jag kan säga att som utredningen har sett ut hade jag inte heller förväntat mig ett åtal gällande mordbrand, säger han.

Skillnaden på påföljd när det gäller grov mordbrand och grov allmänfarlig vårdslöshet är stor. För grov mordbrand är minimistraffet sex års fängelse, medan det maximala straffet för grov allmänfarlig vårdslöshet är två år.

Påföljderna gäller dock personer som är 21 år eller äldre. Är man yngre än så får den som döms straffrabatt. En 16-åring får en fjärdedel av straffet som en 21-åring skulle ha fått. Skulle den åtalade 16-åringen dömas är således maxstraffet sex månaders fängelse.

Läs mer: