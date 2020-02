Producenten, regissören och skådespelerskan Jane Milmore, har avlidit efter en tids sjukdom i en ålder av 64 år.

Hon var född i Laramie, Wyoming.

Tillsammans med Billy Van Zandt skrev hon 23 publicerade pjäser och hon skrev och producerade även många tv-serier.

Hon fick ta emot en People’s choice och en NAACP award för serien Martin, en Prism award för The Hughleys och hon nominerades för en Emmy för I love Lucy the very first show.

Hon syntes även i flera roller, som bland annat A wake in Providence. På off-Broadway stod hon på scen i showerna Silent laughter, Drop dead! och You’ve got hate mail.

Bland några av hennes övriga verk kan nämnas tv-serien The Wayans brothers, Daddy dearest, Suddenly Susan och Yes, dear.