BROBY

Natten mellan onsdag och torsdag tog sig någon in i Göingeskolans musiksal. Det var vid 23-tiden som gärningspersonen eller personerna tog sig in via en källardörr på skolan. Hur de kommit in är oklart för inga synliga märken observerades på dörren. Stölden omfattar bland annat musikförstärkare och mikrofoner till ett värde av 7 000 kronor. Det finns ingen misstänkt för inbrottet i musiksalen.