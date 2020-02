Anna Bergendahl och Dotter i final

Anna Bergendahl framför bidraget Kingdom Come under Melodifestivalens publika genrep på fredagen, inför deltävling 2 i Scandinavium. Foto Claudio Bresciani / TT kod

Det blev Anna Bergendahl och Dotter blev kvällens segrare och gick direkt till final. Båda veteranerna Linda Bengtzing och Jan Johansen fick lämna Melodifestivalen i dess andra deltävling i Göteborg.

Anna Bergendahl och låten Kingdom come och Dotter med låten Bulletproof gör därmed Robin Bengtsson och The Mamas sällskap i finalen i Friends Arena.

Mendez feat. Alvaro Estrella med ”Vamos amigos” och Paul Rey med ”Talking In My Sleep” har fortfarande en möjlighet att slå sig in genom andra chansen.

Klara Hammarström med ”Nobody”, Jan Johansen med ”Miraklernas tid” och Linda Bengtzing med ”Alla mina sorger” lyckades inte vinna tittarnas gillande och slogs ut.