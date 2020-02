Skådespelaren Orson Bean har avlidit i en olycka. Han blev 91 år gammal.

Han var född i Burlington, Vermont och är kanske främst känd för sin medverkan i tv-serien Doktor Quinn, där han gjorde rollen som affärsmannen Loren Bray.

Han spelade även huvudrollerna Bilbo och Frodo Baggins i de aminerade filmatiseringarna av Hobbit (1977) och Sagan om konungens återkomst (1980).

Orson Bean spelade Dr Lester i I huvudet på John Malkovich (1999) och försäljaren Roy Bender i Desperate housewives (2009 till 2012). Bland övriga filmer serier kan nämnas Mord och inga visor (1986 till 1989), Ally McBeal (2000), Will & Grace (2000), Sjunde himlen (2000), Superstore (2018) och The equalizer 2 (2018).

Han var aktiv in i det sista och även efter att han fyllt 90 stod han på scen i teateruppsättningen Bad habits i Santa Monica.

Orson Bean har varit gift tre gånger.