Nedfallna träd blockerar vägbanor

Skåne Stormen Ciara har gjort att trafiken på flera skånska vägar hindras på måndagsmorgonen.

- Det har främst varit larm om nedfallna träd men på det stora hela har det gått bra, säger Joel Johansson, inre befäl på Räddningstjänsten Syd.

Läget just nu (07.40): Öresundsbron: Till följd av fortsatt hårda vindar under måndagen avråds vindkänsliga fordon från att passera bron. SMHI: Har fortfarande en klass 1-varning ute om kraftiga vindbyar i södra Skåne. Tågtrafiken: Tågen är inställda på sträckan Malmö – Simrishamn, Helsingborg – Ängelholm och Helsingborg – Förslöv på grund av stormen.

Värst drabbat är, om man tittar till Trafikverkets vägkarta, de sydöstra delarna av länet.

På väg 1030, mellan Nyhem och Ry, ska flera träd ha kastats omkull i stormvindarna under natten till söndag och trafiken påverkas kraftigt under morgonen. Inte långt därifrån, strax norr om Lövestad på väg 1591, ska ett liknande scenario utspela sig med flera omkullkastade träd som ligger över vägen. Även på väg 1589, mellan Kullstorp och Eljaröd kyrka, samt på väg 1587, väster om S:t Olof, hindras trafiken av nedfallna träd under måndagsmorgonen.

Trafikverket har skickat ut personal som ska röja undan på de drabbade vägbanorna. I nuläget bedömer man återställningsarbetet i den här delen av länet att vara helt klart runt 08-tiden.

Men stormen Ciaras framfart har påverkat trafiken på vägar i andra delar av länet också. Strax nordväst om Sjöbo, på väg 104 mellan viken och Övedskloster, har trafiken fått stoppas i båda riktningarna på grund av ett träd som ”delvis ligger över vägen”. Likaså blockerar ett träd delvis vägbanan mellan trafikplats Roslöv och trafikplats Skarhult.

På väg E65 öster om Svedala blockerade ett nedfallet träd körbanan. Räddningstjänsten fick slutligen åka ut till platsen och såga sönder trädet för att få bort det.

Vid 07.30 tiden bedömer Trafikverket att deras personal röjt träden ur vägen.

Längre norrut, på landsbygden mellan Hässleholm och Kristianstad, ska Ciara orsakat en annan typ av skada. Det rör sig om väg 2035, mellan Åraslöv och Sörby, där en elledning brutits av och hänger över vägen. Vägen bedöms åter vara framkomlig vid 08 30-tiden.

Räddningstjänst Syd fick under kvällen in ett 30-tal larm, i 6-7 fall gjordes utryckningar. För övrigt löstes situationen av Vägverket och privatpersoner.

– Det har varit nedfallna träd över vägar, vi har haft någon stolpe, ett tak som blåst ner och man har varit orolig för en byggställning i Malmö, säger Joel Johansson, inre befäl på Räddningstjänsten Syd.

Han säger att stormen inte inneburit stora problem.

– Folk verkar ha lyssnat på varningarna och hållit sig hemma. Vi har inte haft något fall som varit i närheten av en personskada.

Mer information kommer…

Läget just nu (07.40): Öresundsbron: Till följd av fortsatt hårda vindar under måndagen avråds vindkänsliga fordon från att passera bron. SMHI: Har fortfarande en klass 1-varning ute om kraftiga vindbyar i södra Skåne. Tågtrafiken: Tågen är inställda på sträckan Malmö – Simrishamn, Helsingborg – Ängelholm och Helsingborg – Förslöv på grund av stormen.

Läs mer: