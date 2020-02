De fick årets Polarpris

Kultur och nöje Under tisdagsmorgonen tillkännagavs de artister som tilldelas 2020 års Polarpris, priset vars syfte är att "fira musik i alla dess former" men också att "föra samman människor från olika delar av musikvärlden".

Vinnarna av det 29:e Polarpriset i ordningen presenterades vid en presskonferens i Stadshuset i Stockholm, samma lokal som Nobelpriset delas ut i, vid halv nio på morgonen.

Efter en kort presentation av priset och musikens roll i samhället klev Polarprisets ordförande, Alfons Karabuda, upp på scen för att tillkännage årets pristagare.

– Priset ges, i enlighet med Stikkan Anderssons riktlinjer för betydande insatser och kan avse alla områden inom musiken. Årets pristagare står just för den sortens betydande insatser och det kommer såväl ifrån medfödd talang som ett osedvanligt starkt driv och kall för att verka och bidra till musiklivet, inom två helt olika områden, sade Alfons Karabuda och tillade:

– Så till årets pris och pristagare nummer ett. Denna pristagare har mer än nog för att kvalificera sig till det yttersta toppskiktet inom sitt musikaliska område. Det är kanske därför man bruka beskriver henne som ”extra”, med en aldrig sinande lust att förmedla vilket hon gör på världens största operascener. Hon når och övertygar också en publik ovan vid opera och öppnar så dörrar och håller klassiker vid liv. För detta räcker såklart inte bara entusiasm, årets pristagare har en röst och en karisma som gör att hon blivit beskriven som en ”större än livet-sångerska”.

– Prisnämnden har enhälligt valt att tilldela 2020 års Polar Music Prize till den ryska operasopranen Anna Netrebko.

Därefter spelades ett videoinslag om Anna Netrebko upp. I slutet av videoinslaget tackar Anna Netrebko för priset.

”I’m so looking forward and am so happy to see you all in Stockholm in June. I should learn something in Swedish, säger hon och tillägger sedan skrattandes: ”Tack”.

Nu direkt över till pristagare nummer två, fortsatte sedan Alfons Karabuda:

– Och för vår andra pristagare har det egentligen aldrig funnits något alternativ till att skriva musik och text. Hon gör det oftast inte i team utan själv, och hon beskriver sig själv som en väldigt osäker person men en riktigt självsäker låtskrivare. Hon vet när det blir rätt och vem låten passar. Och vi kan bara hålla med, genom hennes fingertoppskänsla har hon valt att samarbeta med en ovanligt stor bredd artister och bara den som hon anser bäst för låten kommer i fråga.

– Nämnden har därför enhälligt valt att tilldela 2020 års Polar Music Prize till den regerande låtskrivardrottningen i populärmusik, Diane Warren.

Innan presskonferensens slut spelades ett filmklipp upp där ”den regerande låtskrivardrottningen i populärmusik”, Diane Warren, person och musik presenterades i korthet.

Den officiella prisceremonin med tillhörande festligheter äger i sin tur rum den 9 juni.