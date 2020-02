Sångerskan, dansare och skådespelaren Paula Kelly har avlidit i en ålder av 76 år.

Hon var född i Jacksonville, Florida och studerade vid Juilliard school of music med inriktning dans för Martha Hill. Som dansare har hon uppträdd både som solist och med danskompanier som Martha Graham, Donald McKabyle och Alvin Ailey. Hon har dansat och assisterat som koreograf vid många musikaliska tv-shower som Sammy and griends.

Hon gjorde debut på Broadway som Mrs Veloz i musikalen Something more (1964). Bland de många filmer och tv-serier hon medverkat i kan nämnas Sweet charity (1969), Cool breeze (1972), Lost in the stars (1974), Jo Jo dancer, your life is calling (1986), Drop squad (1994), The Carol Burnett show (1973), Medical center (1970), Kojak (1977), Nigh court (1984), Uncle Tom’s cabin (1987), Mission: impossible (1989) och Any day now (1999).