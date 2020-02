HÄSSLEHOLM

Under förra veckan utsattes ett förråd i Hässleholm för stöld. En eller flera okända gärningspersoner tog sig in i ett förråd och stal ur detta en rad verktyg som motorsåg, cirkelsåg, slipmaskin, samt en verktygslåda.

Totalt sju godspunkter finns på listan av det som stulits. Av anmälan framgår inte hur gärningspersonerna tagit sig in i förrådet.