HÄSSLEHOLM

I förra veckan rapporterades två bilinbrott från parkeringshuset under kulturhuset, och ett från parkeringshuset under Gallerian. Nu har ytterligare ett inbrottsförsök anmälts från den sistnämnda platsen.

Någon gång mellan den 1 och 7 februari ska någon ha gett sig på låset till en bil, utan att lyckas ta sig in i bilen. När bilägaren sedan kommit till bilen har det inte längre gått att få in nyckeln i låset.