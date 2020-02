Den kanske unika Bernie Sanders

78-årige Bernie Sanders vann primärvalet i New Hampshire med två procents marginal före Pete Buttigieg. Mittenorienterade senatorn Amy Klobuchar, som varit uträknad, kom överraskande trea. Kanske tycker Hillarysympatisörer att den självutnämnde socialisten Sanders ligger för långt åt vänster.

Bernie-svansen kan vara till förvillelsen lik Trump-svansen med otrevlig ton mot meningsmotståndare, vilket kan bli ett problem bland demokrater. Trumps hårda ton verkar å andra sidan uppskattas av hans väljare, som inte har haft något emot sexövergrepp eller mobbning av handikappade. Kanske är Berniesvansen en tillgång för att rekrytera Trump-väljare och inte en belastning.

Det var en briljant kupp av Donald Trump att få väljarna att tycka att han som fötts in i rikedom stod på den lille mannens sida. Om valet av Trump visat oss något är det att de gamla reglerna inte längre gäller. Bernie Sanders kan, kanske, som första demokratiska president vinna nomineringen utan stöd från minoritetsgrupper. Men det finns en anledning till att man har gjort kalkylen att minoritetsstöd behövs: Trump och republikanerna har redan de mäktiga röda staterna, där väljarna har tre gånger så mycket inflytande som i till exempel Kalifornien.

Pete Buttigieg har förmodligen ingen chans mot Donald Trump. Att han är homosexuell kan spela in: stödet för hbtq-rättigheter har sjunkit märkbart i USA och lär kosta röster.

Martina Jarminder