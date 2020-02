Den tidigare barnskådespelaren Raphael Coleman har oväntat avlidit i en ålder av 25 år.

Han var född i London och gjorde som barn flera filmroller, som The forth kind (2009), Edward’s turmoil (2009) och It’s alive (2009).

Mest känd blev han för sin roll som 11-årige Eric Brown i komedin Nanny McPhee (2005), där han spelade med Emma Thompson, Colin Firth och Angela Lansbury.

Han satsade sedan på en utbildning inom zoologi och blev djuraktivist, som reste världen runt för att kämpa mot klimatförändringar och skydda vilda djur. Han var med i klimataktivistgruppen Extinction rebellion och gick i dessa sammanhang under namnet Iggy Fox.

Raphael Coleman kollapsade utan att ha haft några tidigare hälsoproblem.