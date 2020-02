Dykthriller redo att möta publiken

Foto: Way Creative Films

Kulturredaktionen ställer fyra frågor till Malmöbaserade regissören och manusförfattaren Joachim Hedén. På fredag 14 februari har hans nya långfilm Breaking surface premiär. Filmen handlar om två systrar, TIda och Tuva, vars relation sätts på prov under ett vinterdyk när en av dem fastnar under ytan efter ett stenras.

Hur fick du idén till handlingen i Breaking surface?

– Jag hade en idé om ett par bergsklättrare som förlorade sin utrustning halvvägs upp ett högt berg, men när producent Julia Gebauer en dag – utan att veta om bergsklättraridén – kom in på kontoret och utbrast ”Jag önskar att någon kunde komma på en spännande film med dykare, under vattnet”, så insåg jag att den där bergsklättrar-idén skulle bli mycket mer spännande som en överlevnadsthriller under vatten.

Hur tänkte du kring valet av Moa Gammel Ginsburg och Madeleine Martin i rollerna som systrarna Ida och Tuva?

– Moa tänkte jag på redan under manusarbetet och hon övertygade så starkt i sin provfilmning att det aldrig riktigt fanns någon annan. Madeleine hittade vi ganska sent. Madeleine spelar Moas halvsyster, så det gällde att hitta någon som var ”samma och annorlunda” på samma gång. Inte bara utseendemässigt utan också i sin energi. Jag hade sett Madeleine i Snabba cash och Odödliga, men hon gick sista året på scenskolan och var egentligen inte tillgänglig. Men, när Madeleine fick läsa manus så bestämde hon sig för att hon bara skulle ha rollen, så vi hittade en lösning. Madeleine hade också en väldigt tydlig idé om vad hon ville tillföra karaktären, vilket är en dröm för en regissör.

Ni spelade in i många svåra miljöer – vattentankar i Belgien, klippor i Bohuslän, i Lofoten –hur var det?

– Såklart var allt undervattensarbete en enorm utmaning, men vi hade förberett undervattensinspelningarna i ett och ett halvt år, så allt var planerat in i minsta detalj. Undervattensarbetet gjorde vi också i världens mest avancerade vattenstudio utanför Bryssel med fantastiska förutsättningar. Så, det var faktiskt på många sätt en större utmaning att spela in alla exteriörer i Bohuslän och Lofoten där vi var helt i händerna på allt från vind, regn och snöstormar. De absolut tuffaste dagarna var de dagar vi filmade med Moa och Madeleine på vattenytan i öppet hav i februari. En av dagarna var sjögången så kraftig att pontonen med en varmvattenbasäng som vi normalt bogserade till inspelningsplatsen för värme mellan tagningarna för de som jobbade i vattnet, inte kunde komma på plats. Då var det bara för Moa, Madeleine och vattenteamet att bita ihop i kylan.

Hur känns det inför premiären?

– Det känns jätteroligt att filmen äntligen ska få komma ut. Vi har jobbat med den i över fyra år så det är hög tid att biopubliken ska få sitta och hålla andan av spänning i salongen, precis som vi gjort under arbetet med filmen.