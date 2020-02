Trummisen Paul English, har avlidit i en ålder av 87 år.

I unga år levde han tufft och var med i gäng. Han träffade så småningom countrysångaren Willie Nelson. De blev goda vänner och så småningom började Paul English spela trummor i Willie Nelsons band Family 1966 och han har även fungerat som bodyguard under turneringar.

Deras vänskap speglas i Nelsons sång Me and Paul.

Trummisen var även känd för att alltid bära en svart keps på scen och en av hans kepsar hänger nu på Country music Hall of fame.