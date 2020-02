Osby

SMHI valde på fredagen att utfärda en klass 1-varning för höga flöden i Helge ås övre delar från och med fredag och nedre delarna under helgen. Under helgen och i början av nästa vecka spår SMHI att flödena kommer att kulminera. På söndag väntas även hård vind och stora regnmängder. Räddningstjänsten i Osby uppmanar kommuninvånarna att plocka in lösa föremål, ta det lugnt i trafiken och hålla koll på SMHI:s väderprognoser.