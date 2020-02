Supporterpengar tar hem publikfavoriten

ishockey Under transferfönstrets sista dag presenterar Tyringe en gammal publikfavorit: Kim Runermark.

– Det är supporterpengen som gjort denna värvning möjlig, säger sportchef Filip Steensbjerre.

Under fredagen kunde Tyringe presentera att Kalmars forward Linus Dahlstedt lånas in under resten av säsongen. På lördagen, som är sista dagen inte transferfönstret stänger, kommer nästa spelare från Kalmar. I detta fall rör det sig om en gammal publikfavorit från Tyrs Hov.

– Nu blev det en riktig transferbomb. Kim Runermark är nästan en ikon i vår klubb och har spelat många säsonger i Tyringe. Han var med och tog upp oss i division 1, säger Steensbjerre.

Den Uppsalabördige forwarden hamnade i den skånska ishockeyn via Redhawks och Pantern i skiftet mellan 00-tal och 10-tal. Till Tyringe anlände han säsongen 12/13 och stod då för 44 poäng (21+23) på 30 matcher i grundserien, och ytterligare elva poäng på 13 matcher i kvalspelet.

Innan han lämnade för Kristianstad, Nybro och Kalmar så hann han göra 167 matcher i ettan, tvåan och kvalspel. På dessa matcher blev det 201 poäng från Runermarks klubba.

Och nu blir det förhoppningsvis flera. Redan till söndagens match mot Borås är han spelklar.

– Han är en spelare som gör mycket poäng, och kan i princip ta tag i en match på egen hand. Vi är glada att han kommer tillbaka när vi behöver det som mest, säger Steensbjerre.

Han skräder inte med orden när det gäller återvändarens betydelse.

– Det är en drömvärvning för oss.

Precis som när det gäller Linus Dahlstedt är det den supporterinsamling som genomförts på kort tid som gjort lånet möjligt.

– Vi vill rikta ett stort tack till alla som visat stöd och engagemang. Förhoppningsvis kan vi bjuda tillbaka genom denna värvningen, säger Steensbjerre.

Stänger ni fönstret i och med detta, eller fortsätter spelarjakten?

– Troligtvis händer det säkert lite till under kvällen.