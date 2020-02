Öronfröjd till Guds ära på Smyrnas vårkafé

vittsjö Sång, glädje och bön i Smyrnakyrkan i Vittsjö. På söndagen gjorde våren sin ankomst när Smyrnaförsamlingen drog igång säsongens populära vårkaféer.

Tre gånger varje vår och höst är det kafé och på söndagen var skönsjungande mor och dotter Siv och Sofia Larsson från Verum gäster.

Under en timma bjöd de på ett sångprogram med avstamp i den kristna visskatten och småtrevligt mellanprat med Siv Larsson, som förtäljde historien om sin väg till diakonyrket.

– Jag är utbildad sjuksköterska. Jag kände snart att jag ville få en möjlighet att få vårda patienter med ro. På sjukhuset i Hässleholm var allting så stressigt. Efter ett tag leddes jag in på diakonvägen, fast det tog många år innan jag var utbildad, berättade Siv Larsson.

Den långa resan kantades av familj med tre barn, arbete och tvivel inför långpendling till diakonutbildningen i Stockholm, eller Göteborg.

– Men Gud hade en plan och när Svenska kyrkan började utbilda diakoner i Lund så fanns det inget att tveka över. Det var Guds vilja och jag påbörjade utbildningen och diakonvigdes i Lunds domkyrka.

Sedan 1,5 år är Siv Larsson diakon i Osby församling. Innan dess arbetade hon i Hörby församling.

Claes Ruderstam, föreståndare för Smyrnaförsamlingen, höll i tal och andakt. Runt kaffeborden rådde gemenskap och lotteriet drog in pengar till förmån för utsatta barn i Ukraina. Nästa kaféträff är den 15 mars.