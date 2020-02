Säkerställ statistiken

Statistiska centralbyrån har än en gång haft problem med en underleverantör. Tyvärr handlar det om personalproblem som kan påverka den offentliga statistiken. Underleverantören Origos personalpolicy kan ha påverkat resultatet, bland annat genom att stressad personal har avvikit från manus och ställt ledande frågor. Detta fick SCB reda på genom så kallad medlyssning, det vill säga att de lyssnar av samtal på prov för att höra vad som sägs och att manuset följs.

Statistik som samlas in på fel sätt är i princip meningslös. Om man ställer frågor på olika sätt till olika människor får man anekdoter och inte statistik. Det är oerhört viktigt att Statistiska centralbyrån får in resultat som har samlats in enligt konstens alla regler. Det handlar inte bara om att SCB ska få valuta för pengarna när de anlitar underleverantörer, utan om att de här siffrorna utgör basen i det som vi tror oss veta om hur vårt samhälle ser ut och fungerar.

Om man kan ifrågasätta Statistiska centralbyrån kan man också ifrågasätta hur många som är arbetslösa, hur många som har invandrat till Sverige och hur vår ekonomi ser ut. Man öppnar då för ifrågasättande av mycket av informationen vi baserar myndigheters och andra offentliga institutioners verksamhet på, liksom riskerar att medborgarna förlorar förtroendet för de offentliga institutionerna.

Magnus Sjöström som är tillförordnad avdelningschef för avdelningen Befolkning och välfärd menar att han inte har sett några avvikelser som ger anledning att tvivla på siffrorna. Han missar i någon mån poängen när han säger så: tvivel på tvivel på siffrorna räcker. Det kan inte finnas något utrymme för tveksamheter.

Statistiska centralbyrån måste antingen hitta underleverantörer som de vet säkert kan utföra uppgifterna enligt instruktionerna, eller se över systemet med externa leverantörer. SCB kan inte misstänkliggöras som informationskälla. Informationen används till alltför viktiga saker för det.