Rodeoclownen Lecile Harris, har avlidit i en ålder av 83 år.

Han var en stor personlighet inom amerikansk rodeo och blev känd för den breda allmänheten bland annat genom tv-showen Hee haw, där han uppträdde i fem år samt filmerna Walking tall: the final chapter, The last days of Frank and Jesse James och WW and the Dixie dance kings.

Lecile Harris började sin karriär på tjurens rygg innan han gick över och blev rodeoclown med namnet ”Dean of rodeo clowns”. Han uppträdde på mer än 100 rodeos varje år.

Han hade en lång karriär och gjorde sitt sista framträdande vid den 55:e årliga Dixie national rodeo och livestock show i Jackson, Mississippi, strax före sin bortgång.