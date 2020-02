Skådespelerskan Lynn Cohen, känd främst för rollen som Mirandas hushållerska Magda i tv-serien Sex and the city, har avlidit i en ålder av 86 år.

Hon var född i Kansas City, Missouri och började karriären på Off-Broadway på 70-talet.

Första filmrollen som fick större uppmärksamhet var Manhattan murder mystery (1993). Från 1993 till 2006 spelade hon domare Elizabeth Mizener i Law & order och hon dök även upp i tv-serier som NYPD blue, Law & Order: Special victim unit, Law & Order: Criminal intent och Damage (2009 till 2012).

Bland några av hennes många tv- och filmer kan nämnas I shot Andy Warhol (1996), Cosby (1997), Last call (2004), While the widow is away (2005), München (2005), Days of our lives (2007), Deception (2008), The hunger games: Catching fire (2013), Chicago med (2016) och sista rollen blev i After class (2019).