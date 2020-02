Den brittiska tv-personligheten Caroline Flack, har avlidit i en ålder av 40 år.

Hon var född i London och började sin karriär i sketchshowen Bo’ selecta! (2002).

Därefter har hon varit programledare i flera tv-program, som Love island UK, The X factor, I’m a celebrity. Get me out of here! och Britains got more talent. Hon tvingades avgå som programledare efter anklagelser om misshandel.

Hon var även med i filmen Is Harry on the boat? (2001)

2014 vann hon den brittiska upplagan av Strictly come dancing.