Hässleholm

En person tog sig under tisdagen in till Citygross via rullbandet på en pantmaskin. När gärningspersonen tagit sig in i personalutrymmet bakom maskinerna, ska denne ha stoppat på sig gods i flera plastpåsar.

Stölden upptäcktes och gärningspersonen sprang ifrån lokalen, utan stöldgods.

I samband med detta försökte personen stjäla en cykel som stod på parkeringen. Stölden misslyckades och personen flydde till fots.