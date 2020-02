Den brittiske musikproducenten och dj:n Andrew Weatherall har avlidit efter en tids sjukdom, skriver SVT nyheter. Han blev 56 år gammal.

Under 1980-talet var han en stor profil inom den brittiska acid house-scenen. Han var även känd för att ha producerat Primal screams album Screamadelica (1991).

2009 släpptes hans debutsoloalbum A pox on the pioneers och det sista blev Qualia (2017). Några av de övriga album han arbetat med är Nine (2001), From the bunker (2004), Masterpiece (2012), The Phoenix suburb (2016) och Consolamentum (2016).