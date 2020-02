Den amerikanske författaren Charles Portis, har avlidit i en ålder av 86 år.

Han var främst känd för novellen Norwood (1966) och westernklassikern True grit (1968), som båda blev film.

Charles Portis föddes i El Dorado, Arkansas och tog en journalistexamen vid University of Arkansas i Fayetteville 1958.

Han jobbade på flera tidningar, bland annat New York Herald Tribune innan han lämnade journalistiken 1964 för att ägna sig åt att skriva böcker.

Bland några av hans verk kan nämnas The dog of the south (1979), Masters of Atlantis )1985), Gringos (1991) och Escape velocity: A Charltes Portis miscellany (2012).