Engagerad in i det sista

Professor Lars Olsson, Kalmar, har avlidit i en ålder av 74 år.

Beskedet att vår vän, handledare och mentor Lars Olsson gått bort väcker sorg i våra hjärtan.

Lars disputerade 1980 vid Historiska institutionen i Lund på avhandlingen Då barn var lönsamma. Det var en banbrytande studie om barnarbete i 1800-talets svenska fabriker.

Efter disputationen fortsatte han med arbetarhistoriska projekt, alltid med utgångspunkten att människor av kött och blod skulle stå i centrum för forskningen.

Bland dessa forskningsprojekt kan nämnas studier av typografers, lantarbetares och migranters arbete och arbetsvillkor.

Hans forskning om lantarbetare förde in honom på den så kallade galizierimporten, det vill säga rekryteringen av arbetare från Östeuropa till jordbruket i Skåne.

I en annan studie undersökte han hur flyktingar från Polen och Baltikum användes som arbetskraft i Sverige efter andra världskriget.

Vi ingick i den doktorandmiljö kring arbetarhistoria som Lars byggde upp på Historiska institutionen i Lund och som för tiden var nydanande och mycket livaktig, till stor del tack vare Lars entusiasm och hängivenhet.

Lars byggde broar mellan den akademiska forskningen och gräv-där-du-står-forskare från fackliga och andra organisationer.

Det arbetshistoriska seminarium som han startade blev en mötesplats för samhällsengagerad historia.

Lars startade också forskningscirklar med bland annat typografer och lantarbetare och var en av initiativtagarna till statarmuseet i Torup. Arbetarnas historia skulle vara en angelägenhet för dagens arbetarklass.

År 1999 blev Lars professor vid dåvarande Växjö universitet, numera Linnéuniversitetet. Här fortsatte han sin gärning med att bygga upp en arbetarhistorisk forskningsinriktning och med att handleda många doktorander.

Hans kontakter och resor i USA och Sydafrika ledde honom in på internationella forskningsprojekt.

Så sent som 2018 publicerades hans bok om arbetet vid Northwestern Knitting Company i Minnesota, där många skandinavienfödda kvinnor arbetade.

In i det sista var han engagerad i en forskningscirkel med livsmedelsarbetare i Kalmar med målsättningen att bygga upp ett arbetarmuseum.

Som före detta doktorander till Lars vill vi framhålla hans enastående förmåga att handleda forskarstuderande. Osjälviskt, uppoffrande och med påtaglig glädje ställde han handledningen i centrum för sin verksamhet.

Han tog sig alltid tid att ge råd och stöd både för avhandlingsarbete och livet i stort.

Ständigt uppmuntrande lyckades han som få andra föra fram ett stort antal doktorander till disputation. Många av dem har också blivit framgångsrika forskare och lärare, men också hans nära vänner.

För oss höll han alltid sitt hem öppet, inte minst sitt kära lantställe Trollbacka på Österlen, där han tillsammans med sin livskamrat och kollega Ulla Rosèn fann ro för kropp och själ.

Lars Olsson lämnar ett stort tomrum efter sig, inte bara som vän och mentor utan också som en betydande forskare och folkbildare.