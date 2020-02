Stal konsoler och dator

BROBY

Någon bröt sig under helgen in i Göingeskolans källare genom att krossa en ruta till fritidshemmet. Två Playstation-konsoler stals. Polisen uppger att inga värden finns på konsolerna och heller inga misstänkta för brottet.

I fredags strax före midnatt stals en bärbar dator från Prästavångsskolan. Larmet gick och en väktare kom till platsen före polisen. Men då fanns ingen kvar i skolan. Det är okänt hur gärningspersonerna tagit sig in i skolan.

– Det kan ha skett genom en dörr som varit olåst, säger Robert Loeffel, polisens presstalesman.