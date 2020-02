TYRINGE

Under några timmar på måndagskvällen var bostaden på Albobyggegatan tom – då passade någon på att bryta sig in, söka igenom huset och stjäla smycken.

Tjuven borrade ett hål i fönsterkarmen intill låsanordningen och kunde på så sätt ta sig in fönstervägen. Fastigheten var larmad men av okänd anledning har larmet inte utlösts.

Inbrottet skedde någon gång mellan klockan 16.45 och 19.20 och värdet på de stulna smyckena är ännu inte känt.