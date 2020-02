En av världens främsta golfare, amerikanen Mickey Wright, har avlidit i en ålder av 85 år.

Hon började spela professionellt i LPGA Tour första gången 1955 och det blev sedan 82 segrar på touren, 13 av de segrarna kom i majortävlingar, skriver svenskgolf på sin webbsida.

När Mickey Wright stod på topp vann hon under fyra säsonger 55 gånger och blev utsedd till Årets kvinnliga idrottare av Associated press 1963 och 1964.

Hon tilldelades det prestigefulla Bob Jones award 2010 och var med i World golf Hall of fame och PGA America Hall of fame.