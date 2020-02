Den amerikanska skådespelerskan och sångerskan Ja’net DuBois har avlidit i en ålder av 74 år.

Hon var främst känd som Willonga Woods i sitcom-serien Good times (1974 till 1979). Hon var med och både skrev och sjöng themesången Movin on up för The Jeffersons, som sändes från 1975 till 1985.

Ja’net DuBois var född i Brooklyn, New York och började sin skådespelarkarriär på 60-talet, där hon uppträdde i Broadways Golden boy tillsammans med Sammy David jr och Louis Gossett jr (1964).

Hon har gjort många olika tv- och filmroller genom åren. Bland annat som Loretta Allen i soap operan Love of life (1970 till 1972), Kojak (1974), Roots: The next generations (1979), The love boat (1980), True colors (1991), Beverly Hills 90210 (1992), Home improvement (1991/1995), Touched by an angel (1997), Everybody loves Raymond (2000) och Charlie’s angels: full throttle (2003).

Efter att ha framträtt med Janet Jackson i Good times, fick hon senare spela Jacksons mamma i hennes musikvideo Control.

Hon släppte flera skivor, som Again, Ja’Net DuBois (1983) och Hidden treasures (2007).

Ja’net DuBois har tagit emot flera utmärkelser som Tv land impact icon award (2006), och Primetime Emmy award för bästa röstskådespelarinsats (1999 och 2001).