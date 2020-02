Kanske, äntligen

En strimma hopp syns överraskande i Palmeutredningen. Chefsåklagaren Krister Petersson menar att åtal antingen kommer att kunna väckas eller förundersökningen läggas ner. Petersson antyder att besked kring vem gärningsmannen kan vara eller vad som hände under mordkvällen kommer att kunna lämnas, oavsett om åtal kan väckas eller ej.

Sannolikt var det inte Peterssons avsikt att gå ut med vaga antydningar flera månader innan det slutgiltiga beskedet kommer, men han kände sig förmodligen tvungen att svara ärligt när Sveriges Televisions Veckans Brott gjorde en rutinkontroll om hur det gick för utredningen.

Förre statsminister Ingvar Carlsson medverkade i programmet och gav en påminnelse om att januariöverenskommelsen kan vara nog så snårig, men ingen statsminister har tagit på sig jobbet under så svåra och tragiska omständigheter som Carlsson.

Leif GW Persson lägger fram hypotesen att man kan ha hittat mordvapnet och att det kan ha tillhört någon som nu är avliden. Persson kallar Petersson ”omdömesgill och sansad” och menar att han omöjligt skulle ha gått ut med antydningar om ett genombrott om han inte hade bra på fötterna.

Att ny teknisk bevisning kan ha säkrats är en av hypoteserna. Krister Petersson nämner provskjutningar som en del av det konventionella polisarbete som han menar har lett fram till genombrottet. Spår från äldre brottsplatser kan ge svar med hjälp av ny teknik, som blir allt bättre och säkrare. Flera mordfall har under senare år kunnat lösas på det sättet. Om även Palmemordet kan lösas så är det ytterligare ett tecken på att vi bör lägga pengar och resurser på våra rättstekniska institutioner och se till att de är bortom tvivel trovärdighetsmässigt.

Att få reda på vem som sköt Olof Palme vore en rättvisa inte bara för Olof Palmes anhöriga och partikamrater, utan för hela svenska folket, som fick se demokratin attackerad genom ett brutalt mord på en folkvald statsminister.