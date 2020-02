Den amerikanska skådespelerskan Esther Scott har avlidit i en ålder av 66 år.

Hon startade karriären som röst i Star wars: ewokes innan hon dök upp i olika tv-serier och filmer.

Ett urplock av hennes filmroller är Boyz n the hood (1991), The craft (1996), The kid (2000), Auston Powers in Goldmemeber (2002), Sister’s keeper (2007), Transformers (2007) och The birth of a nation (2019).

På tv har vi sett henne i exempelvis Full house (1994), Melrose place (1994 till 1997), The Steve Harvey show (1998), The Geena Davis show (2000-2001), The help (2004) och Hart of Dixie (2011 till 2015).