Den amerikanske skådespelaren Jason Davis har avlidit i en ålder av 35 år.

Han var främst känd för sin röstroll av Mikey Blumberg i den animerade serien Recess (1997 till 2001).

Jason Davis var bland annat med i fjärde säsongen av Celebrity rehab with Dr Drew, där ett tv-team dokumenterar behandling av kändisar med olika missbruk. Han har även varit med i Millionaire matchmaker och Jessabelle.

Bland några av de filmer har varit med i kan nämnas 7th heaven (1997), Beverly Hills ninja (1997), Rush hour (1998), Fallen angel (2013), He don’t got game (2014) och The bathroom diaries (2014).