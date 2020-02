Den amerikanske rapparen Pop Smoke har skjutits till döds i sitt hem, skriver TMZ. Han blev 20 år gammal.

Bashar Barakah Jackson, som är hans riktiga namn, dök upp med en hit 2019, Welcome to the party. Nicki Minaj gjorde senare en remix på låten.

Tillsammans med hiphopsstjärnan Travis Scott gjorde han även Gatti.