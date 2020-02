Fortsatt befolkningsökning

ÖSTRA GÖINGE

Befolkningen fortsätter att öka i Östra Göinge men är nu lägre än vad den varit under 2014-2018. Antalet göingar var vid årsskiftet den 1 januari 2020 15 007, skriver Östra Göinge kommun på sin hemsida.

Det ökade antalet invånare förklaras 2019 främst av ett positivt födelsenetto (+46). Förklaringen är bland annat att de stora barnkullarna från slutet av 80-talet och början av 90- talet nu kommit upp i familjebildande ålder.

Under 2019 flyttade 1 241 personer till Östra Göinge medan 1 203 flyttade ut. Ett flyttnetto på +38. Från utlandet var det 203 fler som flyttade in än som flyttade ut vilket är ett lägre netto än under 2018.

Trenden verkar vara att inflyttningen av utrikesfödda nu minskar år från år. I förhållande till kommuner utanför Skåne var flyttnettot negativt med -42. Kommunen tappar främst invånare till övriga kommuner i Skåne. Här blev flyttnettot -123.

Östra Göinge kommun räknar i sin befolkningsprognos från 2019 med en fortsatt ökning av invånarantalet under kommande år men i en långsammare takt än tidigare.

Prognosen pekade på att 15 000 invånare skulle uppnås under 2019, vilket nu bekräftas av den officiella befolkningsstatistiken.