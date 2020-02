Urpremiär under musikalmånad

Det är musikalmånad på Bastionen i Malmö. Sex musikaler spelas på sex veckor och en av dem är nyskrivna Smitning där publiken möter tre vilsna personer och en grekisk kör vid en landsväg.

– Det är en absurd men samtidigt väldigt ärlig historia, sammanfattar föreställningens regissör Lisa Mårtensson.

Musikalmånad på Bastionen:

Smitning av Samsa musikteater, 27-29/2 samt 1/3

24 timmar på ett stygn av Lidberg & Sandberg, 5-7/3

Älskade psykopat av Sääf, med efterföljande samtal, 9/3

Sommarmorden av Kvalitetsteatern & Bataljonen, 20-21/3

(Tidigare har Svarta änkan av Hörling & Säff spelats och så har det bjudits på Musikalpicknick med quiz med Lilla Beddinge teater)

Smitningen – en samhällskritisk musikal

Av: Oliver Lind, Jakob Aspenström

Regissör: Lisa Mårtensson

Producent/regiassistent: Oliver Lindman

Musikaliskt ansvarig/arrangör: Jakob Aspenström

Scenograf: Vera Ceginskas Lindström

Kostymör: Sunna Waldemarson

Ljusdesigner: Amanda Lebert

Ljustekniker: Erika Andersson

Ljudtekniker: Finn Pöpke

Medverkande: Lasse Buhl, Isabelle Nordehammar, Cornelia Moe, Isabelle Koenen & Rasmus Richter

Keyboard: Jakob Aspenström

Bas: Isa Savbrant

Teaterhuset Bastionen i Malmö är nyrenoverat och har under februari och mars öppnat sin scen för frigrupper som arbetar med musikdramatik. När jag kommer på besök förbereder Lilla Beddinge teater för Musikalpicknick med quiz i det stora scenrummet och i ett reprum ett par trappor upp repeterar Samsa Musikteater Smitning inför urpremiären 27 februari.

– Det finns inte riktigt någon scen för musikaler som sätts upp av frigrupper i Sverige så det är väldigt roligt och spännande att Bastionen ville satsa på det här som första stora grej efter renoveringen, säger Oliver Lindman som skapat Smitning tillsammans med Jakob Aspenström.

Samsa Musikteater startades 2016 av just Oliver Lindman och Jakob Aspenström som båda har en bakgrund inom musik.

– Vi startade Samsa för att vi ville skriva musikaler, berättar Oliver Lindman.

Deras första gemensamma musikal blev en bearbetning av Kafkas Förvandlingen och efter det blev det en bearbetning av Selma Lagerlöfs Körkarlen som fick titeln Dödens körkarl. Med Smitning gör Oliver Lindman och Jakob Aspenström sin första originalhistoria.

– Svårigheten med gamla verk är att försöka göra dem relevanta i vår tid, menar Jakob Aspenström. Har man en egenskriven historia är det lättare att få den att vara i tiden.

I Smitning möter publiken tre vilsna huvudpersoner vid en landsväg. Deras livsöden flätas samman genom en dramatisk händelse. På plats finns också en liten (två personer) grekisk kör som ska vägleda publiken genom dramat. De har dock problem att få berättelsen att fungera.

– Historien har vuxit fram från en massa små idéer och är också en bearbetning av ett slags halvtrauma där jag körde in med bil i en stenpelare, berättar Oliver Lindman. Det är en föreställning som handlar mycket om misslyckanden och just det här att det går dåligt för en själv och också för världen och hur man ska förhålla sig till det. Här går det också dåligt för historien. Den grekiska kören har ingen bra dag på jobbet men försöker få berättelsen att fungera.

I Förvandlingen och Dödens körkarl arbetade Oliver Lindman och Jakob Aspenström gemensamt fram både musik och text men denna gång har de delat upp arbetet – Oliver Lindman står för text och Jakob Aspenström för musiken.

– Efterhand har vi glidit åt det håll där man är mest kritisk och kräsen, konstaterar Jakob Aspenström som tycker om att skriva musik till musikaler bland annat för att det ger möjlighet att blanda olika genrer.

– Bara man anpassar till karaktär och dramatisk situation kan man blanda hejvilt, säger han. Sedan är det klart att det måste finnas en röd tråd, ett musikaliskt motiv, som återkommer och går in i låtar men det är inte genrestyrt. Vad gäller Smitning så är det en svensk berättelse om några tragiska människors livsöden och vi har riktat den lite mer åt svenskt jazz/vishåll. Det kan dofta Ted Gärdestad eller Olle Adolphson men också mer åt musikal och åt det storslagna och dramatiska. Förhoppningsvis blir det ett originellt utfall.

För regin till Smitning står alltså Lisa Mårtensson som tidigare framförallt arbetat med performanceregi men också regisserade Dödens körkarl.

– Jag kom in lite senare än Oliver och Jakob i det här men sitter i Samsas styrelse numera, berättar hon. Det som lockade mig från början var egentligen mer möjligheten att få regissera just den historien än att det var en musikal. Men jag gick musikalskola i gymnasiet och har nu återupptäckt genren. Det fina med musikalen är att den tilltalar många människor för att den lockar fram känslor och är tillgänglig. Och så är det en rolig form att jobba med och kanske också att experimentera lite med.

– Jag tror att en av grejerna som gör det spännande är just att du inte har musikalpassionen i grunden, säger Oliver Lindman.

– Ja, jag tar gärna inspiration av annat och så blandar man och då kan det bli något nytt, instämmer Lisa Mårtensson.

Hur ser arbetsprocessen ut för er?

– Ofta är det någon slags text först, sedan kommer nästan alla musik på det och så får texten kompletteras mot slutet, beskriver Oliver Lindman. Sedan blir det en dialog under reparbetet också. Det går till på olika sätt varje gång. Just när det är nyskrivet blir det också lite så att arbetet går in i själva repperioden.

– Det här kommer ju direkt från skrivbordet och vi är måna om att alla blir nöjda så vi för en dialog hela tiden, säger Lisa Mårtensson. Och Oliver fungerar mycket som en dramaturg också och Jakob är med på repetitionerna som pianist och musikaliskt ansvarig.

– Musikal är mycket av en allkonstverksform, en samarbetsform, konstaterar Jakob Aspenström.

Medan vi pratar har några av de medverkande i Smitning – Isabelle Olsson Nordehammar, Cornelia Moe, Isabelle Koenen och Rasmus Richter – samlats inför för repetition.

– I dag ska vi testa en ny mitten, eller bara två sidor där. Det var något vi upptäckte när vi gjorde ett helt genomdrag, att det behövdes något annat där, berättar Lisa Mårtensson.

Nästa torsdag, 27 februari, är det premiär. Fem speltillfällen blir det på Bastionen under loppet av fyra dagar.

– Det är en kort spelperiod men vi får se vad som händer sedan, säger Oliver Lindman. Vi spelar in den och ska se om vi kan få ut den på något sätt.