Svår balans mellan hjälp och personlig integritet

En man i Lund avled när han satte en chokladboll i halsen när han ville fika själv, utan hjälp av sina personliga assistenter. Fallet belyser konflikten mellan brukarens rätt till privatliv och integritet och assistentens funktion.

Att vara i stort behov av personlig assistans innebär att man ständigt måste välkomna främlingar in i sitt hem. För till exempel en multisjuk person som behöver två assistenter för att komma i och ur sängen eller för toalettbesök blir det få privata stunder under dagen då brukaren kan få vara ifred med sina tankar. Det är mycket bra att personlig assistans finns, men det är ibland den minst dåliga lösningen för att få ett fungerande privatliv.

Det är begripligt att assistenterna i fallet med mannen som satte i halsen ville respektera hans önskemål om att äta i fred, trots att det kan ha funnits en risk för att problem skulle uppstå. Reglerna om brukarens personliga integritet är viktiga, men kan göra arbetet som assistent svårare. När jag arbetade som personlig assistent kunde reglerna om integritet både förbättra och försämra tillvaron för brukaren. Assistans handlar om att en person ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Det är nästan omöjligt att neka någon att fika i fred utan att göra avkall på integriteten. Förhoppningsvis kan det tragiska fallet leda till debatt om avvägningen mellan integritet och en utsatt brukares säkerhet. Avvägningen är varken given eller lätt för en assistent.

Martina Jarminder