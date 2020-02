Fulländad weekend i Norges huvudstad

Resor Ingenstans i Norden händer det så mycket nytt som i Oslo. Perfekt för en vinterweekend med finkultur, gourmetmat och exotiska drinkar men även längd- och utförsåkning på anrika Holmenkollen.



Redan när jag kliver ut från Sentralstasjon märks det att Oslo är en huvudstad i snabb förändring. Snett över Jernbanetorget skjuter höghuset Clarion Hubs guldglittrande tillbyggnad upp. Till vänster står det nya huvudbiblioteket med drygt 13 000 kvadratmeter publika ytor, som invigs i vår. Och likt ett stort strandat isberg längst in i fjorden, lite längre bort, står det ikoniska Operahuset från 2008.

Tiden som sömning lillebror till Köpenhamn och Stockholm är över.

Jag är här på en weekend med kultur, shopping, sport och nattliv. Så det är bara att sätta i gång. I skivbutiken Big Dipper på Møllergata underhåller ett liveband medan folk bläddrar bland vinylplattorna. Ett kvarter bort, på Heimen Husfliden, beundrar jag vackra bunader – de norska folkdräkterna som ofta bärs ihop med ett stort silversmycke – som kostar en förmögenhet.

Norsk design

Något helt annat helnorskt väntar på F5 Concept Store på Prinsens gate 6. De har specialiserat sig på ny norsk kläddesign i en avskalad miljö. Betydligt mysigare är det i de norska varumärkena T-Michael, Norwegian Rain och Fjordfiestas gemensamma butik i shoppinggallerian Paleet på Karl-Johans gate. Här blandas skandinaviska möbler med exklusiv norsk kläddesign, som de läckra regnkläderna från regniga Bergen.

På Youngstorget ligger Fiskeriet, fiskaffären man bara kan drömma om i Stockholm. Här dignar disken av det senaste dygnets fångster. Det finns också en mindre avdelning för servering, med bland annat fish and chips och norsk veteöl.

Konst på Tjuvholmen

Intill det livfulla området Aker Brygge och Nobels Fredssenter växer Oslos nästa megaattraktion fram, det nya Nasjonalmuseet, som ska stå klart 2021. Här ska samlingarna från det nu stängda Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst och Kunstindustrimuseet samsas när de öppnar. Mest berömt av alla verk som kommer att visas är Edward Munchs ”Skriet”.

I väntan på det får det i stället bli det privatägda Astrup Fearnley på Tjuvholmen, med samtidskonst av bland annat Damien Hirsts korsfästa lamm och Jeff Koons berömda kitschskulptur ”Michael Jackson & Bubbles”. Hela våren pågår dessutom en sevärd utställning om modern afrikansk konst.

På Tjuvholmen står också det prisbelönta lyxhotellet The Thief (2003), som gjort för den norska dramaserien ”Exit” (2019), om pengar, karriär och familj. Den gjorde skandalsuccé i hemlandet och finns att se på SVT Play.

Ockupation och balett

I år är det 75 år sedan andra världskriget tog slut, en snabbvisit på Hjemmefrontmuseet på Akershus fästning känns därför självklar. Här visas bland annat Norges historia under de fem år som det nazistiska Tyskland ockuperade landet, 1940–1945.

Mörkret har lagt sig när jag glider ned till Operahuset för att se nationalskalden Henrik Ibsens pjäs ”Hedda Gabler”, omgjord till en känslosvallande balett med ny suggestiv musik av jazzmusikern och kompositören Nils Petter Molvær. På raden intill min sitter filmstjärnan Kristofer Hivju, känd från bland annat ”The Game of thrones”.

Efter dansupplevelsen blir det middag på Vaaghals i det nya Barcode-området, med gourmetmat i industriinspirerade lokaler. Att äta fint är aldrig billigt, men prisnivån är faktiskt som hemma – det dyra Oslo är numera en myt, förutom ölen.

Oslo har också gott om trendiga cocktailbarer. I centrum finns de flesta runt Torggata. Baren Torggatas Botaniske har djungellik inredning och gott om grönt i drinkarna. Två andra populära ställen här är Internasjonalen och Himkok.

På skidtur

Dagen efter tar jag tunnelbanan till det anrika Holmenkollen tillsammans med hundratals andra som kånkar på skidfodral. Guiden och skidläraren Reidun Løvstuen tar mig till Toppsentret där man kan hyra både slalom- och längskidor. Årets vinter har varit snöfattig, men i slutet av januari kom det några decimeter, så det mesta av de runt 2 600 kilometrarna skidspår och backar är öppna.

– Är man här bara en dag blir det dyrt att hyra slalomskidor och köpa liftkort. Men längdåkningsutrustning är billigare, och man får åka gratis i alla spår oavsett hur duktig man är. Tänk på att ligga strikt till höger så de som åker fortare kan passera, säger Reidun Løvstuen.

Frisk luft gör en hungrig så ett stopp i Midstuens ombonade timmerhus längs spåret för en klassisk våffla med brunost sitter perfekt.

Tillbaka i Oslo centrum och jag hinner med en sväng till Munchmuseet, som snart ska flytta till ett nytt hus vid fjorden. Som kontrast till det hypermoderna Oslo tar jag en promenad i solskenet vid Kampen, där stans färglada traditionella trähusbebyggelse ännu lever – allt i Oslo är inte nytt.

Allmänt

Norges huvudstad har cirka 700 000 invånare. Restaurang-, bar- och kulturlivet blomstrar och de snygga butikerna och galleriorna blir bara fler.

Valuta

1 norsk krona (NOK) = 1,04 svenska kronor.

Prisnivå

Cirka 10 procent över den svenska.

Säsong

Året runt. Vintertid lockar kombinationen storstad och vintersport.

Tåg eller flyg

Det går enkelt att ta sig med både buss och tåg från de flesta större städerna i Sverige. Snabbaste tåget från Stockholm tar knappt sex timmar och det finns även nattåg.

Prisexempel tåg: Örebro–Oslo med ett byte, från 300 kronor enkelresa, tar cirka sex timmar.

Flyg går från bland annat Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Visby.

Prisexempel flyg: Direkt Stockholm–Oslo från 1 200 kronor, tur och retur.

Klimatpåverkan

Exempel på genomsnittligt koldioxidutsläpp inklusive höghöjdseffekt med flyg: Direkt Stockholm–Oslo 211 kg/person, från Göteborg 196 kg/person, från Köpenhamn 243 kg/person, tur och retur.

Anm. Flygutsläppen är i snitt cirka 1,1 ton per svensk invånare per år, vilket är ungefär fem gånger högre än det globala genomsnittet. Se koldioxidutsläpp för olika transportalternativ på klimatsmartsemester.se.

Ta sig runt

Det mesta i Oslo finns på gångavstånd. Tunnelbanan är smidig, liksom spårvagnsnätet och stadsbussarna. Enkelresor kostar från 37 norska kronor och en 24-timmarsbiljett från 111 kronor. Välj ett Oslo Card för 595 kronor för ett dygn, 695 för två eller 825 för tre, då ingår också inträden, lokala resor och en viss rabatt på olika ställen.

Äta

Maaemo – år 2016 fick detta mattempel sin tredje Michelinstjärna. Boka bord minst tre månader i förväg.

Solsiden – kanske Oslos bästa skaldjursrestaurang.

Sentralen – prisvärda moderna mellanrätter och har varit ett succéställe sedan öppningen 2016.

Dricka

Fuglen – i vintagestil, som är kafé på dagtid och drinkbar på kvällar och nätter.

Tim Wendelboe – ett kafferosteri på Grünergate 1, med väldigt gott kaffe.

Himkok – på plats 17 av världens 50 bästa barer, enligt The world’s 50 best bars – värt att köa till.

Vigelandsparken – Frognerparkens världsberömda skulptursamling där allt huggits av konstnären Gustav Vigeland är en sinnesutvidgande upplevelse.

Vikingskipshuset – Bygdøy hyser flera fina museer, men inget är så berömt som detta med de två fint bevarade vikingaskeppen Oseberg och Gokstad.

Grünerløkka – Oslos variant av Stockholms hipstersöder. Häng, sippa kaffe och shoppa alternativt.

Läs mer

www.visitoslo.com